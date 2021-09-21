Мишустин пообещал рост зарплат за счет повышения МРОТ

Зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет в следующем году за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тысячи рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на правительственном совещании.

Согласно прогнозам, рост реальных располагаемых доходов населения ожидается на уровне 3% в 2021 году, 2,4% — в 2022 году и на 2,5% в 2023–2024 годах. По итогам 2021 года реальные заработные платы должны вырасти на 3,1%, в 2020 году — на 2,4%, в последующие два года — на 2,5%.

Мишустин также отметил, что восстановление российской экономики «становится все более устойчивым». По его словам, трехлетний бюджет ориентирован на то, «чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами», соответствующие расходы будут поэтапно увеличиваться.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.