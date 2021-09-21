Производство Lada запустили в Узбекистане

Автомобили Lada начали собирать в Узбекистане, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Производство машин ведется методом крупноузловой сборки.

Производство организовала компания Roodell на новом заводе Джизак-ADM, расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АвтоВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству.

Первыми произведенными автомобилями стали Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и Largus/Largus Cross.

Узбекистан — один из ключевых экспортных рынков для АвтоВАЗа, бренд Lada хорошо известен в республике. Местная сборка сделает автомобили марки более доступными для потребителей. Также локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

В 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell было продано более 5 тысяч автомобилей Lada. Компания также импортирует в Узбекистан автомобили Kia.