Сосновый бор в Новосибирске потерял разнообразие из-за фекалий собак

Специалисты оценили парк «Сосновый бор» в Новосибирске – выяснилось, что растения потеряли разнообразие из-за большого количества азота в земле, который попал туда через экскременты домашних животных.

Из Соснового бора планируют сделать лесопарк: проложат экотропу и дорожно-тропиночную сеть, установят площадки для отдыха и занятия спортом, сообщил пресс-центр мэрии во вторник.

Власти сформировали техзадание проекта: устройство дорожно-тропиночной сети, экотропы, площадок для отдыха и занятия спортом, тихого отдыха. Предусмотрена организация входных зон, общественных туалетов и навигации. Цель первого этапа – исследования – оценить качество, состав, количество деревьев, которые растут в Сосновом бору.

Специалисты выделили несколько проблем. Первая – плотный высокий подлесок из американского клена – чужеродного растения, которое не дает возможности расти и развиваться местным деревьям. Вторая проблема – большое количество азота в почве, который поступал туда через экскременты домашних собак.

«Из-за этого в лесу образовались густые заросли крапивы, что привело к значительной потере биоразнообразия трав и кустарников», – сказано в сообщении.

Создание лесопарка, по информации мэрии, позволит сохранить большой процент местных растений и «избавиться от мест сбора маргинальных личностей на территории бора».