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Водителям подобрали оптимальную музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Британские ученые провели исследование влияния музыки на реакции водителя за рулем, для этого использовались симуляторы вождения с полной имитацией движения в условиях города.

Каждый участник эксперимента ехал по заданному маршруту в течение восьми минут, сталкиваясь с различными непредвиденными ситуациями, требовавшими быстрой реакции, пишет Transportation Research.

Например, перед машиной внезапно выскакивал пешеход, светофор неожиданно переключался на красный свет, в некоторых моментах от водителя требовалось быстро обогнать медленный грузовик.

При этом звуковое сопровождение работы водителя также предусматривало шесть вариантов: шум городского движения, разговорная речь, тихая инструментальная музыка, негромкая музыка с текстами, а также громкая музыка без слов и с вокалом.

Оказалось, что выбор музыки незначительно влиял на качество принимаемых решений, даже с учетом поправок на особую бдительность водителей, которые старались сосредоточиться на дороге.

Исследователи выяснили, что любая громкая музыка поднимала уровень эмоционального возбуждения водителя примерно на 37%. Чем громче была музыка, тем выше была нагрузка для нервной системы.

Проанализировав полученные данные, авторы работы посчитали оптимальной для водителя спокойную музыку без слов на разумной громкости. Она не будет отвлекать автомобилиста в стрессовой обстановке городской езды.

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