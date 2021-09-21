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Блогер посмеялся над «европейским качеством» Skoda Octavia

Источник:
Sibnet.ru
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Автоблогеры разобрали Skoda Octavia последнего поколения в предтоповой комплектации, у машины есть моменты по шумоизоляции, подвеске и антикоррозийному покрытию — видео опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».

Блогер Илья Свиридов и его команда препарировали Skoda Octavia A8, которую купили за 2,7 миллиона рублей. Первым неприятно поразившем элементом стал герметик в районе стойки лобового стекла.

Затем Свиридов раскритиковал виброизоляцию, отметив, что создатели Octavia использовали «его ворсейшество войлок». Недоумение блогера вызвала конструкция задней подвески — это простая балка, которая напрямую влияет на комфорт и управляемость.

Силовой агрегат критике не подвергся, так как мотор 1.4 TSI проверен временем — он ставится на продукцию VAG уже давно, а «робот» DSG в этом случае уступил место классическому автомату» Aisin с восемью передачами.

«Не знаю, кто это покупает за такие деньги. Машину надо дорабатывать. Есть проблемы с шумоизоляцией, антикором, системами управления», — резюмировал Свиридов.

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