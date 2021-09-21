Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина захотела вернуться в шоу-бизнес

Продюсер Нателла Крапивина в июне со скандалом ушла из мира шоу-бизнеса, заявив, что не желает «иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу». Но спустя три месяца изменила решение.

«Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл», — сказала Крапива в интервью «Комсомольской правде».

В шоу-бизнес Крапивина планирует вернуться в новом амплуа. Она хочет быть менеджером и не раскручивать, а помогать музыкантам прокладывать свой путь.

«Мне кажется, что тот опыт, который у меня есть, нельзя просто взять и похоронить. Этим нужно пользоваться», — сказала она.

В июне произошел конфликт между Крапивиной и Филиппом Киркоровым. Из-за того, что певец в паре с рэпером Давой изобразили мужа и жену на премии Муз ТВ, Крапивина написала в соцсетях, что их нужно отправить на шашлыки. Киркоров обвинил продюсера в гомофобии.