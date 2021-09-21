Ребенка в Барнауле прокатили на багажнике

Автомобиль, катающий ребенка на крышке багажника, сфотографировали в столице Алтайского края, сообщил один из городских пабликов «ВКонтакте».
Инцидент произошел на прошлой недели, но стал достоянием общественности только сейчас. Фотографию сделали очевидцы произошедшего на улице Парковой, в районе санатория «Барнаульский».
«В Барнауле ребенка прокатили на крышке багажника. ГИБДД по данному факту проводит проверку», – говорится в подписи к сообщению.
В комментариях мнения пользователей разделились. Кто-то осудил родителей мальчика, кто-то отметил, что это касается только родителей.
«Сейчас не только ГИБДД заинтересуется, но и органы опеки могут подтянуться», «Просто у водилы есть запасной ребенок, видимо», «А это ваш ребёнок или ваших родственников? Это происходит на магистрали или оживленной дороге?... Нет! Значит идут все лесом.... Но нет что вы у нас же сознательные граждане с телефоном в руках. Которым иногда эти ручки переломать бы надо!» – написали жители в комментариях.
DanilonЯ голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?
UynachalnicaНу что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
UynachalnicaСмотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...
лачиновЭто не личность и не стрелок, а больной на голову урод.