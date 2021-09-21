НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад сформировал против России новый военный блок

Источник:
«Аргументы и факты»
155 0
Фото: © U.S. Navy

Альянс AUKUS, куда вошли США, Австралия и Великобритания, стал еще одним военным блоком, направленным против России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

По словам Патрушева, альянс схож с QUAD, куда входят США, Индия, Австралия и Япония. QUAD — военно-политический блок с выраженным проамериканским характером, его главной задачей является проведение антикитайской и антироссийской политики, отметил он.

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Патрушев предупредил, что новый блок ставит под угрозу всю архитектуру безопасности в Азии, а также создает предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других объединений, действующих в регионе и нейтральных к России.

Еще по теме
Постпред Чижов заявил об оскорблении Европарламентом россиян
Украине предрекли потерю шести областей
Пентагон посчитал Россию главной угрозой для США
Путин сравнил с бегством вывод войск США из Афганистана
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сосновый бор в Новосибирске потерял разнообразие из-за фекалий собак
Томские ученые выяснили, что ускоряет таяние льдов в Арктике
Ребенка в Барнауле прокатили на багажнике
Новосибирский Минздрав заявил о низком темпе вакцинации
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Обнаружено древнейшее существо на Земле
Microsoft выпустит Office 2021 без подписки
Обсуждение (0)
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!

Uynachalnica

Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

лачинов

Это не личность и не стрелок, а больной на голову урод.
Sibnet.Ru