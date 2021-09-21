Запад сформировал против России новый военный блок

Альянс AUKUS, куда вошли США, Австралия и Великобритания, стал еще одним военным блоком, направленным против России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

По словам Патрушева, альянс схож с QUAD, куда входят США, Индия, Австралия и Япония. QUAD — военно-политический блок с выраженным проамериканским характером, его главной задачей является проведение антикитайской и антироссийской политики, отметил он.

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Патрушев предупредил, что новый блок ставит под угрозу всю архитектуру безопасности в Азии, а также создает предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других объединений, действующих в регионе и нейтральных к России.