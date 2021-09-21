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Новосибирский Минздрав заявил о низком темпе вакцинации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Только 33% взрослых привились в Новосибирской области, это очень мало, сообщила журналистам замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

«От всего взрослого населения (Новосибирской области) привилось 33%, это очень мало... По тем темпам к сентябрю следующего года, мы сможем добиться охвата, чтобы регион был свободен в какой-то степени от заболевания и новых волн», — сказала Шалыгина.

Она отметила, что в регионе должны привиться 1,3 миллиона человек — около 60%. Но пока люди не торопятся прививаться, не удается достигнуть нужного показателя.

По словам эксперта, городские жители прививаются активнее сельских.

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