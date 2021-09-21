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Убийство подростка на пляже раскрыли в Новосибирске спустя три года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Силовики задержали в Калининграде подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка, совершенном в парке «У моря Обского» в 2018 году, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 28 июня 2018 года в кемпинге парка «У моря» в Советском районе Новосибирска нашли тело 16-летнего подростка из Новокузнецка с колото-резаными ранениями шеи. Убийца скрылся с места преступления.

Следователи повторно изучили дело и получили новые сведения. 21-летнего подозреваемого задержали в Калининграде и этапировали в Новосибирск. Он признал вину в убийстве несовершеннолетнего.

«Между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющем предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия», – описало преступление следствие.

Теперь за убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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