Убийство подростка на пляже раскрыли в Новосибирске спустя три года

Силовики задержали в Калининграде подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка, совершенном в парке «У моря Обского» в 2018 году, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 28 июня 2018 года в кемпинге парка «У моря» в Советском районе Новосибирска нашли тело 16-летнего подростка из Новокузнецка с колото-резаными ранениями шеи. Убийца скрылся с места преступления.

Следователи повторно изучили дело и получили новые сведения. 21-летнего подозреваемого задержали в Калининграде и этапировали в Новосибирск. Он признал вину в убийстве несовершеннолетнего.

«Между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющем предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия», – описало преступление следствие.

Теперь за убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.