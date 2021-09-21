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СК раскрыл подробности смерти ребенка в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Трехлетняя девочка, найденная мертвой в Томске во вторник, выпала из окна, сообщило СУ СКР по Томской области.

Тело ребенка, на вид около четырех лет, без признаков жизни нашли на улице Войкова утром во вторник, сообщила полиция.

«Из квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, выпала трехлетняя девочка, которая от полученных повреждений скончалась на месте», – сказано в сообщении следствия.

Выяснилось, что мать ненадолго оставила без присмотра двух дочерей (трех и семи лет), отец детей в это время находился на работе. Трехлетняя девочка взобралась на подоконник, открыла окно и выпала из него, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», санкции которой предусматривают до двух лет колонии. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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ЧП #Происшествия
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Danilon

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Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

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