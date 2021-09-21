Охоту куницы на змею сняли на видео в Саяно-Шушенского заповеднике

Очередная проверка фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника принесла любопытные кадры из жизни каменной куницы, н полученном видео, снятом ночью зверек тащит в зубах змею, сообщается на сайте Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае.
«Вероятнее всего, момент схватки куницы с
пресмыкающимся оказался за кадром автоматического фоторегистратора. Возможно,
что во время нападения зверек откинул змею в сторону, так его добыча и
оказалась перед объективом камеры. Затем куница подбежала к добыче, схватила ее
и потащила, это мы уже видим на полученных кадрах с фотоловушки», – сказал
старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.
Каменная куница – всеядное животное, но употребляет в пищу
прежде всего животную пищу. Она охотится на мелких млекопитающих (к примеру,
грызунов), птиц и их яйца, лягушек, насекомых. Летом важную часть питания
составляют ягоды и другая растительная пища.
Как и большинство куниц, каменная куница ведет одиночный образ жизни и вне брачного периода избегает контактов со своими сородичами. У каждой особи есть индивидуальная территория, которую она маркирует специальным секретом и защищает от других каменных куниц своего пола.