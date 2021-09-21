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Охоту куницы на змею сняли на видео в Саяно-Шушенского заповеднике

Источник:
Sibnet.ru
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Очередная проверка фоторегистраторов на территории Саяно-Шушенского заповедника принесла любопытные кадры из жизни каменной куницы, н полученном видео, снятом ночью зверек тащит в зубах змею, сообщается на сайте Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае.

 «Вероятнее всего, момент схватки куницы с пресмыкающимся оказался за кадром автоматического фоторегистратора. Возможно, что во время нападения зверек откинул змею в сторону, так его добыча и оказалась перед объективом камеры. Затем куница подбежала к добыче, схватила ее и потащила, это мы уже видим на полученных кадрах с фотоловушки», – сказал старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Каменная куница – всеядное животное, но употребляет в пищу прежде всего животную пищу. Она охотится на мелких млекопитающих (к примеру, грызунов), птиц и их яйца, лягушек, насекомых. Летом важную часть питания составляют ягоды и другая растительная пища.

Как и большинство куниц, каменная куница ведет одиночный образ жизни и вне брачного периода избегает контактов со своими сородичами. У каждой особи есть индивидуальная территория, которую она маркирует специальным секретом и защищает от других каменных куниц своего пола.

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