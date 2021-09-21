Мэр Омска Фадина покинет пост ради Госдумы

Мэр Омска Оксана Фадина одержала победу на выборах в Госдуму, в ближайшее время она покинет свой пост – предстоит выбрать нового главу города.

Согласно данным системы ГАС «Выборы», в 141 избирательном округе Омска одержала победу кандидат в Госдуму от «Единой России» мэр города Оксана Фадина. Теперь она будет представлять интересы региона на федеральном уровне.

«Мое рабочее место будет в Москве, но я планирую изменить подход к работе депутата Госдумы, и моя основная работа будет строиться здесь – в городе, в районах Омской области, потому что все законодательные инициативы идут от избирателей», – цитирует Фадину пресс-служба администрации города.

Отставку Фадиной должен одобрить горсовет. Его ближайшее заседание состоится в следующую среду, 30 сентября.

По информации местных СМИ, новый мэр может появиться в Омске в декабре. Для этого будет сформирована конкурсная из представителей главы региона и горсовета. Эта комиссия выберет двух кандидатов, из которых депутаты определят градоначальника.