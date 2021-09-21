НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Все фильмы «Миссия невыполнима» покажут на ТВ за один день

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: © кадр из фильма «Миссия невыполнима»

Все шесть частей фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом покажут на Рен ТВ в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Франшиза началась с выпуска «Миссии» с 1996 году. В центре сюжета история героя Итана Ханта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз. Агент ЦРУ Итан Хант сталкивается с различными трудными и опасными ситуациями. Том Круз славится тем, что большинство трюков в картине выполняет сам.

Шесть миссий

В первом эпизоде «Миссия невыполнима» (1996 год) спецагент оказывается в положении подозреваемого в предательстве «крота», из-за которого погибли несколько членов его команды, включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта - жена Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинения в предательстве, Ханту предстоит найти настоящего «крота».

Во втором эпизоде «Миссия невыполнима 2» (2000 год) герою Ханту предстоит лицом к лицу встретиться с мировой катастрофой. Агент прирожденный специалист по разрешению самых неразрешимых ситуаций. Но теперь у Итана – новый, строгий начальник, новая очаровательная девушка, новый противник и новое задание, которое простому смертному просто не по плечу. Но Тому Крузу все по плечу, он справляется с террористами и спасает планету от смертельного вируса.

В фильме «Миссия невыполнима 3» (2006 год) суперагент Итан Хант решает покинуть свою оперативную работой и заняться подготовкой курсантов. Он женится на Джулии. Но руководство ЦРУ просит его принять участие в последней операции: спасении его бывшей ученицы Линдси Феррис из лап торговца оружием Оуэна Дэвиана. Но Итан не мог даже предположить, что за этим заданием последует целая череда смертельно опасных миссий в Ватикане, Нью-Йорке и Шанхае.

Четвертая «Миссия невыполнима: Протокол фантом» (2011 год) повествует об охоте спецагента за неуловимым террористом Кобальтом в Москве. Тот взрывает Спасскую башню Кремля, убивает сотни невинных мирных жителей. В свою очередь, обвинения в теракте падают на Ханта и его коллег. Правительство США объявляет о ликвидации их спецподразделения, лишая агентов государственной поддержки. Главный герой Итан вынужден не только очистить своё доброе имя, но и предотвратить глобальный ядерный апокалипсис.

В пятом фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015 год) отряд спецагентов распущен. Итан Хант и его команда предоставлены сами себе. Находящиеся в нелегальном статусе агенты сталкиваются с Синдикатом. Эта глобальная террористическая группировка состоит из десятков и сотен профессионалов самого разного профиля, многие из которых ранее были членами спецслужб. Синдикат планирует совершить политические перевороты в ведущих государствах планеты, установив свой мировой порядок. Команда спецагента приступает к новой, самой невыполнимой миссии в своей жизни.

Шестой фильм, с Итаном Хантом, «Миссия невыполнима: Последствия» сталкивает героя с роковой ошибкой, во время спасения сослуживцев. Мир теперь на пороге ядерной катастрофы, инициаторы которой называют себя «Апостолами». На стороне преступников – элита научного мира и бесчисленное количество боевиков по всему миру.

Зрители увидят продолжение истории Итана Ханта в 2022 году, тогда выйдет седьмая часть франшизы. Сюжет новой ленты пока не раскрывается, но Том Круз, так же, как и в предыдущих частях сам выполняет опасные трюки. Съемки седьмой части «Миссии» еще продолжаются.

Еще по теме
Начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку
Жительница Хакасии снимет этнографический фильм про сибирские свадьбы
Финал третьего сезона «Полового воспитания» намекнул на продолжение
Начались съемки третьего сезона сериала «Тест на беременность»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти потратят 3 млн на новогодние гирлянды
Медведей в «Роевом ручье» откармливают медом и орехами
СК раскрыл подробности смерти ребенка в Томске
Охоту куницы на змею сняли на видео в Саяно-Шушенского заповеднике
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Обнаружено древнейшее существо на Земле
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Обсуждение (0)
Картина дня
ЦИК огласил окончательные результаты выборов в Госдуму
Путин продлил продовольственное эмбарго
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Apple выпустила iOS 15
Самое обсуждаемое
59
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
47
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
25
Путин позвал граждан России на выборы
22
ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму
Sibnet.Ru