Все фильмы «Миссия невыполнима» покажут на ТВ за один день

Все шесть частей фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом покажут на Рен ТВ в воскресенье, 26 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Франшиза началась с выпуска «Миссии» с 1996 году. В центре сюжета история героя Итана Ханта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз. Агент ЦРУ Итан Хант сталкивается с различными трудными и опасными ситуациями. Том Круз славится тем, что большинство трюков в картине выполняет сам.

Шесть миссий

В первом эпизоде «Миссия невыполнима» (1996 год) спецагент оказывается в положении подозреваемого в предательстве «крота», из-за которого погибли несколько членов его команды, включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта - жена Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинения в предательстве, Ханту предстоит найти настоящего «крота».

Во втором эпизоде «Миссия невыполнима 2» (2000 год) герою Ханту предстоит лицом к лицу встретиться с мировой катастрофой. Агент прирожденный специалист по разрешению самых неразрешимых ситуаций. Но теперь у Итана – новый, строгий начальник, новая очаровательная девушка, новый противник и новое задание, которое простому смертному просто не по плечу. Но Тому Крузу все по плечу, он справляется с террористами и спасает планету от смертельного вируса.

В фильме «Миссия невыполнима 3» (2006 год) суперагент Итан Хант решает покинуть свою оперативную работой и заняться подготовкой курсантов. Он женится на Джулии. Но руководство ЦРУ просит его принять участие в последней операции: спасении его бывшей ученицы Линдси Феррис из лап торговца оружием Оуэна Дэвиана. Но Итан не мог даже предположить, что за этим заданием последует целая череда смертельно опасных миссий в Ватикане, Нью-Йорке и Шанхае.

Четвертая «Миссия невыполнима: Протокол фантом» (2011 год) повествует об охоте спецагента за неуловимым террористом Кобальтом в Москве. Тот взрывает Спасскую башню Кремля, убивает сотни невинных мирных жителей. В свою очередь, обвинения в теракте падают на Ханта и его коллег. Правительство США объявляет о ликвидации их спецподразделения, лишая агентов государственной поддержки. Главный герой Итан вынужден не только очистить своё доброе имя, но и предотвратить глобальный ядерный апокалипсис.

В пятом фильме «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015 год) отряд спецагентов распущен. Итан Хант и его команда предоставлены сами себе. Находящиеся в нелегальном статусе агенты сталкиваются с Синдикатом. Эта глобальная террористическая группировка состоит из десятков и сотен профессионалов самого разного профиля, многие из которых ранее были членами спецслужб. Синдикат планирует совершить политические перевороты в ведущих государствах планеты, установив свой мировой порядок. Команда спецагента приступает к новой, самой невыполнимой миссии в своей жизни.

Шестой фильм, с Итаном Хантом, «Миссия невыполнима: Последствия» сталкивает героя с роковой ошибкой, во время спасения сослуживцев. Мир теперь на пороге ядерной катастрофы, инициаторы которой называют себя «Апостолами». На стороне преступников – элита научного мира и бесчисленное количество боевиков по всему миру.

Зрители увидят продолжение истории Итана Ханта в 2022 году, тогда выйдет седьмая часть франшизы. Сюжет новой ленты пока не раскрывается, но Том Круз, так же, как и в предыдущих частях сам выполняет опасные трюки. Съемки седьмой части «Миссии» еще продолжаются.