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Начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © soyuzmultfilm.official, instagram.com/soyuzmultfilm.official

Студия «Союзмультфильм» приступила к съемкам полнометражного фильма про Чебурашку, работа над проектом идет в Сочи, сообщила пресс-служба киностудии.

Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк «Дендрарий», морская набережная, санаторий «Орджоникидзе». Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. После съемок натуры группа продолжит снимать в декорациях в Москве.

Чебурашка появится на большом экране с помощью компьютерных технологий (включая motion capture) и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, дистрибуцией фильма займется кинокомпания «Централ Партнершип».

«Создателям фильма удалось очень тонко уловить самую суть, ДНК этого невероятно трогательного и обаятельного образа», — сообщила председатель правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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Топ комментариев

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Иркут 69

Опять тонны "голосоаваших" за едросов (Тена, Якубовского, Красноштанова) Это уже сынки. Они уже отметились...

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
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