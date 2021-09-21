Начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку

Студия «Союзмультфильм» приступила к съемкам полнометражного фильма про Чебурашку, работа над проектом идет в Сочи, сообщила пресс-служба киностудии.

Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк «Дендрарий», морская набережная, санаторий «Орджоникидзе». Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. После съемок натуры группа продолжит снимать в декорациях в Москве.

Чебурашка появится на большом экране с помощью компьютерных технологий (включая motion capture) и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, дистрибуцией фильма займется кинокомпания «Централ Партнершип».

«Создателям фильма удалось очень тонко уловить самую суть, ДНК этого невероятно трогательного и обаятельного образа», — сообщила председатель правления Киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.