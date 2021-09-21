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Ветер оборвал провода в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Обрывы проводов на ЛЭП в Алтайском и Усть- Абаканском районах Хакасии произошли из-за сильного ветра, сообщает правительство региона.

В понедельник в Хакасии днем лили сильные дожди, гремели грозы, ветер дул со скоростью 20-25 метров в секунду.

Ухудшение погоды вызвало перебои с подачей электроэнергии в некоторых районах Хакасии. Из-за порывов ветра произошли обрывы проводов на ЛЭП в Алтайском и Усть- Абаканском районах. Энергетики работают над оперативным устранением аварийных ситуаций.

Во время массовых аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных жилых домов. К тому же диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад. Чтобы не перегружать линию, жильцам одного дома, улицы или квартала можно обмениваться полученной у диспетчера информацией в мессенджерах.

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Хакасия #Происшествия
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Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Иркут 69

Опять тонны "голосоаваших" за едросов (Тена, Якубовского, Красноштанова) Это уже сынки. Они уже отметились...

Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!
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