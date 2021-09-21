Ветер оборвал провода в Хакасии

Обрывы проводов на ЛЭП в Алтайском и Усть- Абаканском районах Хакасии произошли из-за сильного ветра, сообщает правительство региона.

В понедельник в Хакасии днем лили сильные дожди, гремели грозы, ветер дул со скоростью 20-25 метров в секунду.

Ухудшение погоды вызвало перебои с подачей электроэнергии в некоторых районах Хакасии. Из-за порывов ветра произошли обрывы проводов на ЛЭП в Алтайском и Усть- Абаканском районах. Энергетики работают над оперативным устранением аварийных ситуаций.

Во время массовых аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных жилых домов. К тому же диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад. Чтобы не перегружать линию, жильцам одного дома, улицы или квартала можно обмениваться полученной у диспетчера информацией в мессенджерах.