Томич расчленил знакомую и разбросал части тела по городу

Житель Томска задержан за убийство знакомой. По версии следствия, он расчленил женщину, расфасовал части тела по пакетам и разбросал по городу.

По данным следствия, преступления произошло в минувшую среду, 15 сентября. Пьяный 39-летний житель Томска убил женщину, которая пришла к нему в гости, она также была пьяна.

«Тело потерпевшей он расчленил, и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска», – говорится в сообщении СУ СКР по Томской области.

Подозреваемого задержали, он признался в преступлении. Силовики нашли фрагменты тела убитой. Решается вопрос об аресте вероятного преступника, за убийство ему грозит до 15 лет колонии.