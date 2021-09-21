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Томич расчленил знакомую и разбросал части тела по городу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Томска задержан за убийство знакомой. По версии следствия, он расчленил женщину, расфасовал части тела по пакетам и разбросал по городу.

По данным следствия, преступления произошло в минувшую среду, 15 сентября. Пьяный 39-летний житель Томска убил женщину, которая пришла к нему в гости, она также была пьяна.

«Тело потерпевшей он расчленил, и пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска», – говорится в сообщении СУ СКР по Томской области.

Подозреваемого задержали, он признался в преступлении. Силовики нашли фрагменты тела убитой. Решается вопрос об аресте вероятного преступника, за убийство ему грозит до 15 лет колонии.

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Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Иркут 69

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Uynachalnica

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