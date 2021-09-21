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Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в некоторые из уже открытых стран.

Полеты в Ирак будут осуществляться два раза неделю по маршруту Москва — Багдад. Самолеты в Мадрид и Барселону будут летать из Москвы с частотой четыре раза в неделю, а в Малагу и Аликанте — дважды в неделю.

В Кению разрешено летать по маршруту Москва — Найроби с периодичностью два рейса в неделю. Самолет из Москвы в словацкую Братиславу будет летать четыре раза в неделю, а из Санкт-Петербурга — два раза.

Также увеличивается количество рейсов в уже открытые для посещения россиянами Турцию, Венгрию, Казахстан и Катар. В частности, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас разрешено летать в 55 стран.

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