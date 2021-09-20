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Собаки оказались запрограммированы на понимание человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Собаки отлично понимают разницу между случайными и преднамеренными действиями своих владельцев, выяснили исследователи.

Ученые поставили эксперимент с угощением — для этого псов поместили за прозрачный экран с небольшой щелью. Сначала собаки подходили к щели и получили корм. Затем ситуацию изменили, чтобы отследить реакцию животных, пишет Scientific Reports.

В одном случае человек просто отдергивал руку и клал угощение перед собой, отказываясь дать псу корм. В другом он «нечаянно» ронял его, в итоге пес также оставался без еды. В третьем щель оказывалась слишком узкой и собака попросту не могла взять угощение.

Оказалось, что собаки легко определяют, когда человек им специально ничего не дает и когда он готов что-то дать, но у него не получается из-за случайности. Например, если животное видело, что корм ему не дали по случайности или по объективной причине, оно все равно махало хвостом.

Как отмечают исследователи, чтобы с высокой точностью отличать в чужом поведении случайное и преднамеренное, животные должны отлично понимать чужое психическое состояние, причины и мотивы поступков.

Успех эксперимента доказывает, что собаки фактически «запрограммированы» на общение с людьми, так как понимают своих хозяев даже лучше, чем других представителей собственного рода.

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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....

Иркут 69

Опять тонны "голосоаваших" за едросов (Тена, Якубовского, Красноштанова) Это уже сынки. Они уже отметились...
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