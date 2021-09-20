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Учения НАТО с боевыми стрельбами стартовали на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Международные военные учения с участием стран НАТО Rapid Trident—2021 стартовали в Львове на базе Международного центра миротворчества и безопасности, сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«Впервые в истории будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное осуществление прыжков украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130», — говорится в истории.

Участие в маневрах примут более 6 тысяч военных из Украины, США, Великобритании, Польши, Румынии, Молдавии и Турции. Учения продлятся до 1 октября, основная цель тренировок — подготовка к совместным действиям во время коалиционных операций.

В прошлом году в учениях Rapid Trident были задействованы 4 тысячи человек. В 2019 году во время аналогичных маневров с украинскими военными тренировку проходили примерно 500 военнослужащих НАТО.

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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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