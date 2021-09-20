«Гнев переполняет»: хроника нападения на Пермский госуниверситет

20 сентября студент Тимур Бекмансуров ворвался в Пермский государственный университет и открыл стрельбу из помпового ружья. По официальным данным Минздрава РФ, шесть человек погибли и 24 пострадали, при этом 19 пострадавших получили огнестрельные ранения. Что стоит за очередным массовым убийством в учебном заведении?

Атака 18-летнего Бекмансурова сильно напоминает недавнее нападение на казанскую школу №175 — 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении и убил девятерых человек. Такие преступления обычно связаны с движением «колумбайнеров» — его адепты подражают организаторам бойни в американской школе «Колумбайн».

Что произошло в Перми

Стрельба началась около 11 часов утра по местному времени и продолжалась около 20 минут. Нападавший начал убивать еще на улице, в числе первых жертв оказался охранник на входе в университет, которого Бекмансуров сначала ранил, а затем хладнокровно добил выстрелом в голову.

На момент атаки на занятиях находилось около 3 тысяч учащихся, сразу после стрельбы началась эвакуация. Практически все убитые и раненые во время инцидента находились в восьмом корпусе вуза, куда зашел стрелок. Студенты прыгали из окон второго этажа, чтобы спастись, в результате несколько человек получили травмы.

По оценке очевидцев, Бекмансуров произвел примерно 30-35 выстрелов из гладкоствольного ружья Huglu Artox Tactic Pump Synt 12 калибра. Оружие он легально купил в мае. Позднее стало известно, что при себе у молодого человека было 105 патронов с крупной картечью, а также холодное оружие.

Злоумышленника обезвредил полицейский из экипажа ДПС, который первым прибыл в университет. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан.

«В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — сообщает МВД РФ.

Сейчас Бекмансуров находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. СК РФ возбудил дело об убийстве, его мать и отца вызвали на допросы. Знакомые и родственники уже охарактеризовали стрелка, как «очень тихого человека», который интересовался историей и свободное время тратил на интернет и чтение книг.

Что известно про стрелка?

Молодой человек поступил на первый курс юридического факультета вуза по специальности «Судебная экспертиза». Перед атакой Бекмансуров опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщение, в котором пояснил свои мотивы и рассказал подробности подготовки нападения на вуз.

Студент написал, что не состоял в экстремистских организациях и отказался считать нападение терактом, уточнив при этом, что свои действия он запланировал заблаговременно — когда учился в 10 классе. «Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно», — подчеркнул он.

Бекмансуров подробно описал процесс получения лицензии на оружие и назвал адреса психиатрической клиники и наркологического диспансера, где проходил обследование, а также магазина, где купил дробовик. Он также признался, что в случае возможного отказа намеревался сдать на права, чтобы использовать в качестве оружия для массового убийства автомобиль.

В своей записке Бекмансуров несколько раз упоминает, что ненавидит себя и окружающих людей, а также считает жизнь бессмысленной. Кроме этого, он признался, что у него часто болит голова, а происходящее кажется ему сном. «Единицы из вас заслуживают существования», — написал студент в конце своего послания.

Фотография напавшего на Пермский государственный университет. Тимур Бекмансуров, перед нападением он оставил записку в соцсетях. pic.twitter.com/7O9Ydvws5Q — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 20, 2021

Первоначально стрелок выбрал местом нападения свою бывшую школу, но затем передумал. Он обдумывал возможность атаковать торговый центр, больницу, призывной пункт, театр или вокзал, но в итоге остановился на вузе, в который только что поступил. «Гнев переполняет меня, я хочу разрушить все на своем пути», — отметил он.

Помимо текста на странице была опубликована фотография, на которой молодой человек позирует в каске и самодельным патронташем на груди. В его правой руке — помповое ружье, левой рукой он показывает средний палец в камеру. Сейчас страница стрелка «ВКонтакте» заблокирована.