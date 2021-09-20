Минздрав скорректировал число убитых пермским стрелком

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете шесть человек погибли и 24 пострадали, при этом 19 пострадавших получили огнестрельные ранения, сообщает Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что в инциденте погибли восемь человек. Также отмечается, что в Пермь направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Стрельбу в университете 20 сентября открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Росгвардия сообщила, что молодой человек легально владел огнестрельным оружием. По официальной информации, стрелявшего тяжело ранили при задержании.

Правительство Пермского края приняло решение выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате инцидента. Так, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим от огнестрельных ранений — по 500 тысяч рублей.