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Минздрав скорректировал число убитых пермским стрелком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете шесть человек погибли и 24 пострадали, при этом 19 пострадавших получили огнестрельные ранения, сообщает Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что в инциденте погибли восемь человек. Также отмечается, что в Пермь направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Стрельбу в университете 20 сентября открыл 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Росгвардия сообщила, что молодой человек легально владел огнестрельным оружием. По официальной информации, стрелявшего тяжело ранили при задержании.

Правительство Пермского края приняло решение выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате инцидента. Так, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а пострадавшим от огнестрельных ранений — по 500 тысяч рублей.

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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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