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Финал третьего сезона «Полового воспитания» намекнул на продолжение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Половое воспитание»

Новые серии третьего сезона «Полового воспитания» вышли на Netflix 17 сентября. Поклонники проекта уже успели посмотреть новый сезон и озадачились, будет ли у «Полового воспитания» четвертый сезон и когда он выйдет.

Сюжет сериала повествует о школьниках Мурдейла, которые погрязли в проблемах сексуального характера. Преподаватели не дают им нужных знаний о сексе, но скромный ученик старших классов Отис начинает давать своим одноклассникам советы, которые помогают справиться с проблемами.

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Одной из основных сюжетных линий в «Половом воспитании» стали отношения Отиса и Мэйв — его одноклассницы и коллеги по секс-терапии. В третьем сезоне они почти разобрались в своих чувствах, но внезапный отъезд Мэйв а США мешает воссоединению влюбленных. Зрители явно не готовы к такому финалу, поэтому продолжение ждут с нетерпением.

После третьего сезона осталось много вопросов: что ждет школу Мурдейла, после того как от нее отказались все инвесторы, чем закончатся отношения главных пар сериала — Адама и Эрика, Джин и Якоба, мистера и миссис Грофф.

По информации сайта «Когда выйдет», продолжение «Полового воспитания» намечено на 15 апреля 2022 года. Netflix не подтвердил, но и не опроверг эти данные. Традиционно создатели крупных проектов объявляют о продолжении или закрытии шоу через месяц после премьеры. Зрителям остается ждать официального заявления в середине октября.

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Denis CENTR

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Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

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