Начались съемки третьего сезона сериала «Тест на беременность»

Сериал «Тест на беременность» со Светланой Ивановой в главной роли выйдет на Первом канале с третьим сезоном. Съемки новых серий уже начались, к ним присоединилась певица Кристина Орбакайте, сообщила пресс-служба телеканала

В центре сюжета нового сезона сериала жизни Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова), у которой начался новый, переломный, этап. Постоянные конфликты с главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, где ее талант был бы востребован в полной мере. Но это оказывается совсем непросто.

За сердце главной героини борются двое достойных мужчин. Но Наташа еще не до конца оправилась после последнего разрыва и не готова к новым отношениям. День за днем героиня спасает чужие жизни, не оставляя времени на свою собственную.

Главные роли в медицинской драме исполнили: Светлана Иванова, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант. В сериале появится Кристина Орбакайте, которая займет ключевую роль в третьем сезоне.

Съемки сериала «Тест на беременность» Фото: © пресс-служба Первого канала

«Я с огромным интересом следила за жизнью героев 1 и 2 сезонов сериала «Тест на Беременность». И, конечно, я обрадовалась предложению Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съемочным днем и разбиванием тарелки — это добрая примета», — цитирует пресс-служба Первого канала Орбакайте.

Третий сезон сериала «Тест на беременность» выйдет на Первом канале 2022 году.