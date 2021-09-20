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Начались съемки третьего сезона сериала «Тест на беременность»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Сериал «Тест на беременность» со Светланой Ивановой в главной роли выйдет на Первом канале с третьим сезоном. Съемки новых серий уже начались, к ним присоединилась певица Кристина Орбакайте, сообщила пресс-служба телеканала

В центре сюжета нового сезона сериала жизни Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова), у которой начался новый, переломный, этап. Постоянные конфликты с главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, где ее талант был бы востребован в полной мере. Но это оказывается совсем непросто.

За сердце главной героини борются двое достойных мужчин. Но Наташа еще не до конца оправилась после последнего разрыва и не готова к новым отношениям. День за днем героиня спасает чужие жизни, не оставляя времени на свою собственную.

Главные роли в медицинской драме исполнили: Светлана Иванова, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант. В сериале появится Кристина Орбакайте, которая займет ключевую роль в третьем сезоне.

Кристина Орбакайте на съемках сериала «Тест на беременность»
Съемки сериала «Тест на беременность»
Фото: © пресс-служба Первого канала

«Я с огромным интересом следила за жизнью героев 1 и 2 сезонов сериала «Тест на Беременность». И, конечно, я обрадовалась предложению Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съемочным днем и разбиванием тарелки — это добрая примета», — цитирует пресс-служба Первого канала Орбакайте.

Третий сезон сериала «Тест на беременность» выйдет на Первом канале 2022 году. 
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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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