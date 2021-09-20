Дзюба попал в состав сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Список футболистов опубликован на сайте Российского футбольного союза. В заявку после перерыва вновь попали Дзюба, вратари Матвей Сафонов («Краснодар») и Станислав Крицюк («Зенит»), полузащитник Денис Глушаков («Химки»).

Дзюба и Сафонов играли за сборную России на Евро-2020, но на сентябрьские матчи отборочного турнира вызван не был. Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года, Крицюк — с 2016 года.

Впервые в команду вызваны нападающий Гамид Агаларов (»Уфа») и полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

Ближайшие матчи сборная России проведет в октябре. 8 октября команда в Казани примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.

Расширенный состав сборной России

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив», Москва), Юрий Дюпин («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Байер 04», Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив», Москва), Максим Мухин (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба —«Зенит», Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак», Москва), Алексей Миранчук («Аталанта», Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин», Казань), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).