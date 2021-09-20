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Новосибирца арестовали за убийство женщины с ребенком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Чановского района Новосибирской области арестован за убийство бывшей сожительницы и ее ребенка, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

В пятницу в жилом доме поселка Рождественка в Чановском районе Новосибирской области были обнаружены тела 47-летней женщины и ее восьмилетней дочери с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в убийстве стал бывший сожитель погибшей.

«Фигурант по делу полностью признал свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. Сегодня по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

За двойное убийство, в том числе и ребенка, подозреваемому грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

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