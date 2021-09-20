Стала известна личность пермского стрелка

Стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл 18-летний Тимур Бекмансуров.

Студент учился на первом курсе юридического факультета вуза по специальности «Судебная экспертиза», пишут «112»и Baza. Молодой человек перед стрельбой опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором подробно объяснил свои действия.

В частности, Бекмансуров попросил не считать свои действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. В его записке есть такие слова: «Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути». Сейчас эта страница уже удалена.

Помимо текста на странице была опубликована фотография, на которой молодой человек позирует в каске и самодельным патронташем на груди. В его правой руке — помповое ружье Huglu 12 калибра, левой рукой он показывает средний палец в камеру.

Фотография напавшего на Пермский государственный университет. Тимур Бекмансуров, перед нападением он оставил записку в соцсетях. pic.twitter.com/7O9Ydvws5Q — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 20, 2021

Стрелка задержали, он оказал вооруженное сопротивление и получил тяжелое ранение. Несколько Telegram-каналов сообщили, что молодой человек умер в результате ранения, но Следственный комитет данную информацию не подтвердил.

СК РФ возбудил дело об убийстве. По предварительным данным, в результате стрельбы в учебном заведении восемь человек погибли, еще 19 получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь.