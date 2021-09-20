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Стала известна личность пермского стрелка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл 18-летний Тимур Бекмансуров.

Студент учился на первом курсе юридического факультета вуза по специальности «Судебная экспертиза», пишут «112»и Baza. Молодой человек перед стрельбой опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором подробно объяснил свои действия.

В частности, Бекмансуров попросил не считать свои действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. В его записке есть такие слова: «Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути». Сейчас эта страница уже удалена.

Помимо текста на странице была опубликована фотография, на которой молодой человек позирует в каске и самодельным патронташем на груди. В его правой руке — помповое ружье Huglu 12 калибра, левой рукой он показывает средний палец в камеру.

Стрелка задержали, он оказал вооруженное сопротивление и получил тяжелое ранение. Несколько Telegram-каналов сообщили, что молодой человек умер в результате ранения, но Следственный комитет данную информацию не подтвердил.

СК РФ возбудил дело об убийстве. По предварительным данным, в результате стрельбы в учебном заведении восемь человек погибли, еще 19 получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь.

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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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