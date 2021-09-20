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Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии

Источник:
ТАСС
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Шоумен, кандидат от партии «Зеленые» Сергей Зверев проиграл выборы в Бурятском одномандатном округе №9 и занял третье место, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

По итогам обработки 100% протоколов, первое место занимает Вячеслав Дамдинцурунов (37,41%), второе — кандидат от КПРФ Баир Цыренов (19,86%). Зверев набрал 7,46% голосов. 

Для победы в своем одномандатном округе кандидату необходимо набрать больше голосов, чем конкуренты.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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Бурятия #Россия
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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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