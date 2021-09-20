Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии

Шоумен, кандидат от партии «Зеленые» Сергей Зверев проиграл выборы в Бурятском одномандатном округе №9 и занял третье место, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

По итогам обработки 100% протоколов, первое место занимает Вячеслав Дамдинцурунов (37,41%), второе — кандидат от КПРФ Баир Цыренов (19,86%). Зверев набрал 7,46% голосов.

Для победы в своем одномандатном округе кандидату необходимо набрать больше голосов, чем конкуренты.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.