Неделя в Новосибирске будет холодной

Холодный фронт прошел над Новосибирской областью, в ближайшие дни температура будет существенно ниже нормы, ожидаются дожди с мокрым снегом, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прошел холодный атмосферный фронт, на наши регионы поступила очень холодная воздушная масса. Это продлится всю неделю и даже, может быть, дольше. Ночью не исключено, что будут температуры около нуля и даже отрицательные при прояснениях. Днем – слабоположительные», – рассказала собеседница.

По ее словам, в ближайшие три ночи будет 1-3 градусов, в дневные часы – 5-7 градусов. Синоптик уточнила, что это примерно на 4 градуса ниже нормы.

«Осадки вероятны, в ночные часы даже в виде мокрого снега. Снежного покрова мы не ждем, что-то даже если и выпадет, то растает. Но в принципе очень холодно», – добавила Виноградова.