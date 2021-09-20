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Неделя в Новосибирске будет холодной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодный фронт прошел над Новосибирской областью, в ближайшие дни температура будет существенно ниже нормы, ожидаются дожди с мокрым снегом, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Прошел холодный атмосферный фронт, на наши регионы поступила очень холодная воздушная масса. Это продлится всю неделю и даже, может быть, дольше. Ночью не исключено, что будут температуры около нуля и даже отрицательные при прояснениях. Днем – слабоположительные», – рассказала собеседница.

По ее словам, в ближайшие три ночи будет 1-3 градусов, в дневные часы – 5-7 градусов. Синоптик уточнила, что это примерно на 4 градуса ниже нормы.

«Осадки вероятны, в ночные часы даже в виде мокрого снега. Снежного покрова мы не ждем, что-то даже если и выпадет, то растает. Но в принципе очень холодно», – добавила Виноградова.

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Жизнь #Гео
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