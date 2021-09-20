НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам массово спишут долги

Источник:
Sibnet.ru
744 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиянам спишут долгов на 1,6 миллиардов рублей в рамках механизма внесудебного банкротства, сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов.

Чиновник уточнил, что всего после появления такого механизма было получено 12 тысяч обращений на упрощенную процедуру банкротства, из них 5 тысяч были удовлетворены, пишут «Известия».

Сейчас процедура внесудебного банкротства уже завершена в отношении 2,5 тысяч россиян. По словам Торосова, новый институт банкротства «состоялся», а сам механизм развивается «нормальными темпами».

В настоящее время ведется работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. В частности, россияне могут получить возможность подать заявку онлайн через портал Госуслуг, министерство уже разработало соответствующий проект закона.

Механизм внесудебного банкротства граждан появился в России в сентябре 2020 года, он позволяет неимущим должникам освободиться от долгов до 500 тысяч рублей через обращение в МФЦ.

Еще по теме
Пенсионеры получат надбавки к пенсии
Названа самая богатая семья в мире
Новый налоговый режим придумали для малого бизнеса
Минфин объяснил необходимость цифрового рубля
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирца арестовали за убийство женщины с ребенком
Мальчик умер от удара тока на крыше дома в Бурятии
Шоумен Зверев проиграл выборы в одномандатном округе в Бурятии
Неделя в Новосибирске будет холодной
Самое популярное
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Windows 11 оказалась несовместима с процессорами Apple
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Обсуждение (3)
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
Sibnet.Ru