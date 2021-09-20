Россиянам массово спишут долги

Россиянам спишут долгов на 1,6 миллиардов рублей в рамках механизма внесудебного банкротства, сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов.

Чиновник уточнил, что всего после появления такого механизма было получено 12 тысяч обращений на упрощенную процедуру банкротства, из них 5 тысяч были удовлетворены, пишут «Известия».

Сейчас процедура внесудебного банкротства уже завершена в отношении 2,5 тысяч россиян. По словам Торосова, новый институт банкротства «состоялся», а сам механизм развивается «нормальными темпами».

В настоящее время ведется работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. В частности, россияне могут получить возможность подать заявку онлайн через портал Госуслуг, министерство уже разработало соответствующий проект закона.

Механизм внесудебного банкротства граждан появился в России в сентябре 2020 года, он позволяет неимущим должникам освободиться от долгов до 500 тысяч рублей через обращение в МФЦ.