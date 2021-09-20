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Глобальный сбой произошел в работе Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру испытывают трудности с подключением к серверам. Перебои фиксируются в России, Италии, на Украине и в других странах, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Согласно сообщениям пользователей, 58% пользователей заметили неполадки в работе приложения, 22% жалуется на проблемы с подключением сервера. Также 20% пользователей рассказали о проблемах с работой сайта приложения.

Доступ столкнувшихся с проблемами пользователей Telegram уже частично восстановлен, причины глобального сбоя устанавливаются. Продолжаются работы по восстановлению работы мессенджера.

Фото: © downdetector.ru

Известно, что данные мессенджера хранятся в трех дата-центрах, которые располагаются в Сингапуре, Майами и Амстердаме. При этом дата-центры не дублируют друг друга, а европейский является основным.

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