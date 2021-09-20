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Пять человек отравились угарным газом в алтайском Рубцовске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Пять человек, включая двоих детей, попали в больницу после отравления угарным газом в частном жилом доме Рубцовска в Алтайском крае, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 20 сентября в доме по улице Мечникова. В помещении скопился угарный газ. В доме в это время находились пять человек, в том числе двое детей 9 и 12 лет. Все получили отравление разной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации печи: заслонку печи здесь закрыли, пока дрова еще не прогорели, поэтому угарный газ накопился в помещении.

Все пострадавшие госпитализированы. Четверо из них в удовлетворительном состоянии, один – в тяжелом.

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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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