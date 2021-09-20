Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете

Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в Пермском государственном университете, есть погибшие.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно», — говорится в сообщении вуза.

Согласно попавшим в соцсети видео, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших», — говорится в сообщении университета в соцсети.

На данный момент полицейским удалось задержать стрелка, его личность устанавливается. Все занятия в университете отменены.