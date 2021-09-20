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Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в Пермском государственном университете, есть погибшие.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно», — говорится в сообщении вуза.

Согласно попавшим в соцсети видео, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших», — говорится в сообщении университета в соцсети.

На данный момент полицейским удалось задержать стрелка, его личность устанавливается. Все занятия в университете отменены.

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fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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