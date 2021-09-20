Ночные заморозки ожидаются в Забайкальском крае на неделе, температура воздуха днем будет держаться на уровне 15-20 градусов тепла, сообщает Забайкальский гидрометцентр.

Во вторник местами ожидаются кратковременные дожди. Утром при прояснении туман. Ветер южный будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду. Температура ночью — 4-9 градусов тепла, при прояснении до 3 градусов мороза, днем 16-21 градус тепла, при дождях 10-15 градусов тепла.

В среду местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть с силой 3-8 метров в секунду, в отдельных районах 8-13 метров в секунду. Температура ночью 2-7 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза, днем 15-20 градусов тепла, при дождях 10-15 градусов тепла.

В четверг ожидаются местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, в отдельных районах 9-14 метров в секунду. Температура ночью 3-8 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза, днем 12-17 градусов тепла, при облачности 7-12 градусов тепла.