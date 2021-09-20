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Сбежавших новосибирских осужденных поймали в Тюменской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое заключенных сбежали из новосибирской колонии-поселения в июле, их задержали в Тюменской области, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

По информации ведомства, осужденных задержали совместно с тюменскими коллегами и полицией.

Осужденные сбежали в июле с участка колонии-поселения ИК-8, расположенной на улице Богдана Хмельницкого. Условия там более свободные, чем в обычной колонии, чем воспользовались преступники.

27-летний Александр Г. из Барабинска был осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с оборотом наркотиков. 25-летний Виталий К. из Первомайского района Новосибирска осужден за преступления против собственности.

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