Сбежавших новосибирских осужденных поймали в Тюменской области

Двое заключенных сбежали из новосибирской колонии-поселения в июле, их задержали в Тюменской области, сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

По информации ведомства, осужденных задержали совместно с тюменскими коллегами и полицией.

Осужденные сбежали в июле с участка колонии-поселения ИК-8, расположенной на улице Богдана Хмельницкого. Условия там более свободные, чем в обычной колонии, чем воспользовались преступники.

27-летний Александр Г. из Барабинска был осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с оборотом наркотиков. 25-летний Виталий К. из Первомайского района Новосибирска осужден за преступления против собственности.