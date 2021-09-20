Объявлены сериалы-победители премии «Эмми-2021»

Проекты HBO и HBO Max стали самыми главными триумфаторами 73-й церемонии вручения телевизионный награды — премии «Эмми». Вручение наград прошло в Лос-Анджелесе в воскресенье, 19 сентября.

Больше всего номинаций в этом году досталось проектам HBO и HBO Max (130 упоминаний), за ними Netflix (129), а замыкал тройку лидеров Disney+ (71). Главными победителями в номинациях сериалов стали: «Корона» (лучший драматический сериал), «Тед Лассо» (лучший комедийный сериал) и «Ход королевы» (лучший мини-сериал).

«Корона» — исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.

«Тед Лассо» — американский спортивный комедийный телесериал, созданный Биллом Лоуренсом, Джейсоном Судейкисом, Джо Келли и Бренданом Хантом, основанный на персонаже с таким же именем, которого Судейкис впервые сыграл в серии рекламных роликов NBC Sports, посвящённых Английской Премьер-лиге.

«Ход королевы» — американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса. Он рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Проект создан Скоттом Фрэнком и Алланом Скоттом по заказу Netflix.