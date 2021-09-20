Канал СТС представил шоу и сериалы нового сезона

Зрители канала СТС в новом сезоне увидят несколько новых шоу и сериалов, а также продолжение знакомых проектов, сообщила пресс-служба канала.

С понедельника по четверг в 20.00 на СТС будут выходить легендарный «Форт Боярд» с Сергеем Буруновым, «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым, спортивно-развлекательный проект «Русский ниндзя», а также новое комедийно-игровое шоу «Не дрогни», которое возглавит тройка ведущих — Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич.

Кроме приключенческих шоу, в новом сезоне появятся и юмористические: новая игра от создателей КВН «Суперлига» и большое скетчшоу «Свои!» Сергея Светлакова.

Актриса Елена Подкаминская вернется на канал с новой комедией «Жена олигарха», а Нонна Гришаева порадует космической историей «Гелий-3» режиссера и продюсера Ильи Куликова.

Ближайшая премьера СТС состоится 20 сентября — сериал «Готовы на все», в котором Агния Кузнецова впервые сыграет главную комедийную роль.

Также копилку премьер пополнят: сериал «Семейка» с Борисом Дергачёвым и Ольгой Дибцевой, обаятельная история «Марта» с юной звездой Витой Корниенко и комедия об альтернативной службе в цирке «Сальто-мортале».

Зрителей ждут и продолжения любимых сериалов: спортивной драмы «Дылды» с Павлом Деревянко, семейного хита «Родком» с Виктором Хориняком, лирической комедии «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым, комедийного сериала «Корни» с Марком Богатыревым и кулинарной комедии про неунывающих друзей-поваров «СеняФедя».