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Красноярский таксист спас пенсионерку от мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Таксист заметил, что пассажирка волнуется по дороге в банк, и выяснил, что возможно, ее заставляют снять деньги мошенники, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В пятницу 80-летней жительнице Красноярска на городской телефон позвонила женщина, которая преставилась ее дочерью, и сказала, что попала в беду: якобы она переходила через дорогу в неположенном месте, ее сбила машина, а водитель, уходя от столкновения, сильно пострадал.

Через несколько секунд позвонил мужчина и представился следователем. Он сообщил, что дочь женщины — виновница ДТП. Для того, чтобы уладить вопрос с родственниками пострадавшего водителя и не возбуждать уголовное дело, необходимо заплатить 800 тысяч рублей.

Женщина поверила незнакомцам и сказала, что у нее на банковском счете есть только 600 тысяч. «Следователь» согласился с суммой и вызвал такси, чтобы пенсионерка съездила в банк за деньгами.

Когда женщина села в автомобиль, водитель заметил, что она сильно взволнована. Пассажирка рассказала ему о расстроившем ее телефонном звонке. Выслушав женщину, таксист предположил, что звонок – дело рук мошенников, и вызвал полицию. Далее он привез женщину обратно домой, где она позвонила дочке и узнала, что у нее все в порядке.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

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