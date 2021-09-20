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Уникальную операцию на сердечном клапане провели в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © центр имени Мешалкина

Хирурги новосибирского центра Мешалкина провели уникальную операцию 36-летнему мужчине с пороком клапана сердца.

«Это первый в мире опыт одномоментной клапаносохраняющей операции на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра», – говорится в сообщении.

У 36-летнего мужчины диагностировали недостаточность двустворчатого аортального клапана сердца – неполное смыкание створок клапана, приводящее к обратному току крови из аорты в левый желудочек. Левый желудочек сердца увеличился, что могло привести к его дисфункции.

Было важно не изменить качество жизни пациента и избежать антикоагулянтной терапии, сопряженной с протезированием клапана сердца. Хирурги приняли решение сохранить собственный клапан больного с помощью реконструктивной операции.

«Компьютерная томография показала, что у пациента аорта смещена вправо. Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки», – рассказал директор института патологии кровообращения центра Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев..

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