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Двое детей погибли в пожаре в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Двое детей погибли и двое взрослых пострадали в пожаре в Черемховском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Смертельный пожар произошел в ночь на понедельник в двухквартирном жилом доме в деревне Худорожкина Черемховского района.

«На момент прибытия добровольных пожарных квартира полностью горела изнутри, огонь перешел на кровлю соседней квартиры. Соседями из горящего дома были эвакуированы двое взрослых с ожогами и ребенок без признаков жизни», – говорится в сообщении.

Пожарные боролись с открытым огнем 20 минут. Когда его потушили, в доме нашли еще одного погибшего ребенка. Одному из детей было три года, другому – меньше года.

Родители детей госпитализированы с различными травмами и отравлением угарным газом. С ними работает психолог. Причина пожара устанавливается

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