Владислав Ховалыг обошел конкурентов на выборах главы Тувы

Владислав Ховалыг («Единая Россия») лидирует после обработки 55% протоколов в Туве на досрочных выборах главы республики.
Согласно данным ЦИК он набирает 92,68% голосов. Кандидат от
КПРФ учитель средней образовательной школы Чойгана Седен-оол набирает 2,16%.
Следом за ней – кандидат от партии «Зеленые» директор колледжа искусств в
Кызыле Айланмаа Кан-оол набирает 2,07% голосов.
И.о. заместителя председателя поселка Каа-Хем Владимир
Чесноков от «Коммунистов России» набирает 1,23% голосов. Кандидат от партии
Роста сотрудник Центра организации дорожного движения Андрей Сат — 1,13%
голосов.
В апреле этого года президент России Владимир Путин принял
отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, срок полномочий которого истекал в
сентябре, и назначил врио главы республики бывшего мэра Кызыла, гендиректора
республиканской «дочки» «Россетей» Владислава Ховалыга.
fenimorпри нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался
jeryakobзачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...
Uynachalnica"При этом особо внимательные пользователи..." - поторопились особо внимательные, сейчас Дима Песков все...
Anatoliy5412"...который появится в армии в 2023 году..." Во когда появится, тогда и гоп говорить надо