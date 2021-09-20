Владислав Ховалыг обошел конкурентов на выборах главы Тувы

Владислав Ховалыг («Единая Россия») лидирует после обработки 55% протоколов в Туве на досрочных выборах главы республики.

Согласно данным ЦИК он набирает 92,68% голосов. Кандидат от КПРФ учитель средней образовательной школы Чойгана Седен-оол набирает 2,16%. Следом за ней – кандидат от партии «Зеленые» директор колледжа искусств в Кызыле Айланмаа Кан-оол набирает 2,07% голосов.

И.о. заместителя председателя поселка Каа-Хем Владимир Чесноков от «Коммунистов России» набирает 1,23% голосов. Кандидат от партии Роста сотрудник Центра организации дорожного движения Андрей Сат — 1,13% голосов.

В апреле этого года президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, срок полномочий которого истекал в сентябре, и назначил врио главы республики бывшего мэра Кызыла, гендиректора республиканской «дочки» «Россетей» Владислава Ховалыга.