Фильм «Дюна» покорил российский прокат

Новая экранизация романа Френка Герберта произвела настоящий фурор в прокате. За первый уикенд «Дюна» Вильнева собрала примерно такую же сумму, какую собрал в свое время «Аватар».

Касса «Дюны» за первые прокатные выходные составила больше 600 миллионов рублей. Картина оказалась на первом месте по сборам. Другие фильмы, вышедшие в один день с «Дюной», даже не попали в пятерку лидеров по кассовым сборам.

По информации сайта kinobusiness.com, «Дюна» показала лучший результат почти за два прошедших года, которые прошли в условиях пандемии.

В минувшие выходные зрители также выбирали для просмотра «Шан-Чи и Легенда десяти колец», «Босс-молокосос 2», «Злое» и «Вокруг света за 80 дней». Все эти фильмы собрали в прокате менее 60 миллионов рублей.