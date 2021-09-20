НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Дюна» покорил российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Новая экранизация романа Френка Герберта произвела настоящий фурор в прокате. За первый уикенд «Дюна» Вильнева собрала примерно такую же сумму, какую собрал в свое время «Аватар».

Касса «Дюны» за первые прокатные выходные составила больше 600 миллионов рублей. Картина оказалась на первом месте по сборам. Другие фильмы, вышедшие в один день с «Дюной», даже не попали в пятерку лидеров по кассовым сборам.

Все экранизации культовой «Дюны»

По информации сайта kinobusiness.com, «Дюна» показала лучший результат почти за два прошедших года, которые прошли в условиях пандемии.

В минувшие выходные зрители также выбирали для просмотра «Шан-Чи и Легенда десяти колец», «Босс-молокосос 2», «Злое» и «Вокруг света за 80 дней». Все эти фильмы собрали в прокате менее 60 миллионов рублей.

Еще по теме
Фильм «Черная вдова» появился в Wink
Третий сезон сериала «Половое воспитание» выходит на Netflix
Фильм «Дюна»: каким получился главный блокбастер года
Клим Шипенко озвучил сюжет первого космического фильма «Вызов»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омич сделал маски для сериала Netflix
Новосибирская и Иркутская области показали самую низкую явку
Красноярский таксист спас пенсионерку от мошенников
Уникальную операцию на сердечном клапане провели в Новосибирске
Самое популярное
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Энтузиаст выпустил полноценный шутер весом 13 КБ
Киев пригрозил Европе прекратить транзит газа через Украину
Лос-Анджелес и Нью-Йорк украсили фресками героев сериала «Люцифер»
Обсуждение (0)
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил странную дату на часах Путина
44
США лишат Россию гиперзвукового преимущества
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
21
Умерла вынесшая обвинительный приговор Навальному судья
Sibnet.Ru