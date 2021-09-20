Новосибирец сфотографировал созвездие Стрельца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сфотографировал туманности в созвездии Стрельца, он планирует соединить 40 кадров в панораму, сообщил он на странице в Instagram.

«Панорама Стрельца. Как найти силы и соединить около 40 кадров в одну панораму, я не знаю, пока три кадра собрал», — написал Поляков.

Стрелец — зодиакальное созвездие, лежащее между Козерогом и Скорпионом. Ближайшая к Солнцу звезда в Стрельце — это Росс 154, находящаяся в 9,69 светового года от нас.

Считается, что в Стрельце располагается самая красивая часть Млечного Пути, множество шаровых скоплений, а также темных и светлых туманностей. Например, туманности Лагуна, Омега, Тройная.