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Новосибирец сфотографировал созвездие Стрельца

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков сфотографировал туманности в созвездии Стрельца, он планирует соединить 40 кадров в панораму, сообщил он на странице в Instagram.

«Панорама Стрельца. Как найти силы и соединить около 40 кадров в одну панораму, я не знаю, пока три кадра собрал», — написал Поляков.

Стрелец — зодиакальное созвездие, лежащее между Козерогом и Скорпионом. Ближайшая к Солнцу звезда в Стрельце — это Росс 154, находящаяся в 9,69 светового года от нас.

Считается, что в Стрельце располагается самая красивая часть Млечного Пути, множество шаровых скоплений, а также темных и светлых туманностей. Например, туманности Лагуна, Омега, Тройная.

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