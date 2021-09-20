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Детективный сериал «Последователь» выходит на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Детектив «Подражатель» о серийном убийце с Евгенией Крюковой и Полиной Филоненко в главных ролях покажут на канале «Россия» с 20 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала развивается в Санкт-Петербурге. Там происходит серия убийств, которые детально воспроизводят преступления двадцатилетней давности, совершенные Анастасией Перевезенцевой (Евгения Крюкова). Загадочный преступник вскоре и сам объявляет себя ее Подражателем.

Руководитель следствия, полковник Иван Орехов (Евгений Дятлов), в этом деле возлагает большие надежды на свою талантливую ученицу Дарью Бравадину (Полина Филоненко), известную нестандартным подходом к расследованию преступлений. Она предлагает привлечь к поискам убийцы саму Анастасию, отбывающую срок в заключении, рассчитывая на то, что Перевезенцева сможет помочь выйти на след Подражателя.

«Я сама люблю детективы, и когда читала сценарий, очень старалась догадаться, кто убийца, но не смогла. В этой истории очень крутой и неожиданный финал», — цитирует пресс-служба «России» актрису Полину Филоненко.

Премьера детективного сериала «Подражатель» состоится 20 сентября в 21.20 на телеканале «Россия».

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