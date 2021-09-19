Украина заплатит за слова Зеленского о «грязном российском газе»

Украина стала единственной страной в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждено покупать его по рыночной цене, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Сложившая ситуация – следствие непрофессионализма власти и заявлений президента Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире», приводит РИА Новости заявление экс-министра.

«Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?» — сказал Суслов.

Украина, добавил бывший министр, «попала» ввиду низкой компетентности руководства «Нафтогаза» и правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по «Северному потоку — 2», лучше