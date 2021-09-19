Памфилова отреагировала на случаи вбросов бюллетеней

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова подтвердились факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести российских регионах.

Вбросы подтвердились в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, в настоящее время полиция продолжает проверки, приводит «Лента.ру» слова Памфиловой.

Кроме того, в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях председателей участковых комиссий, где случились факты вброса, освободили от должности.

Ранее глава ЦИК заявила, что явка на выборах в Госдуму по состоянию на 10.00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, в третий день голосования, превысила 35 процентов. Она отметила, что наиболее высокий показатель был зафиксирован в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а самый низкий — в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проводятся в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.