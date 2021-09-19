Эксперт рассчитал срок спада заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года, такой прогноз можно сделать исходя из средней продолжительности периодов вспышек ковида, сообщил глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября —ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — сказал ТАСС Исаев.

По его словам, сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в РФ. «Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная», — пояснил он.

Он отметил, что отягчающим фактором в вопросе нынешнего подъема заболеваемости является появление нового штамма коронавируса «мю». Уже существует предположение ученых о том, что он может уклоняться от антител, которые были сформированы в ходе вакцинации или после перенесенной болезни.



