Франция заявила о резком охлаждении отношении с США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Австралию и США во лжи в связи с созданием оборонного альянса AUKUS. Париж отозвал своих послов из этих стран.

«Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает масштабы кризиса, существующего сейчас между нашими странами», — приводит «Интерфакс» заявление главы МИД Франции.

В рамках альянса, известного как AUKUS, Австралии будут предоставлены технологии для строительства атомных подводных лодок. Это объявление положило конец сделке по поставке подводных лодок стоимостью 37 миллиардов долларов, которую Франция подписала с Австралией в 2016 году.

Париж был проинформирован всего за несколько часов до публичного объявления о создании альянса. Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания AUKUS, первой инициативой которого стало создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

Глава французского МИД отметил, что такое решение оправдывается «исключительной серьезностью заявлений» Австралии и США и принято по указанию президента Франции Эммануэля Макрона.