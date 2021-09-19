Юрист рассказал, какие средства самообороны можно иметь в авто

Российские автомобилисты могут без особых мер предосторожности провозить газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства, сообщил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Перевозка импортных или «кустарных» электрошокеров чревато административным наказанием, приводит «Прайм» слова эксперта.

По его словам, ножи и дубинки к провозу разрешены, но их обнаружение может вызвать массу вопросов у инспектора. Эти предметы подпадают под определение холодного оружия или спецсредств.

«Травматику», или оружие ограниченного поражения, разрешается носить в целях самообороны. Оно должно находиться на человеке в кобуре. В машине такое оружие должно лежать отдельно от патронов, в зачехленном виде. Такие же правила касаются газовых пистолетов и револьверов.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие можно провозить при наличии разрешения и только в целях транспортировки, в сложенном состоянии, без патронов в магазине или стволе, обратил внимание Миронов.