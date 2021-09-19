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Мокрый снег пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мокрый снег и минусовая температура ожидаются в Новосибирской области в начале недели, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник в Новосибирской области будет от нуля до плюс 5 градусов. Днем – 5-10 градусов тепла. Скорость ветра в порывах будет достигать 17 метров в секунду.

«Облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. При прояснениях туманы», – говорится в сообщении.

В ночь на вторник будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем – 4-9 градусов. Возможны дожди, в ночные часы – с мокрым снегом.

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